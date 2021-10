Auf dem Schlossgut in Altlandsberg herrscht Leben. Das ist so gewollt und alle Formen davon natürlich begrüßt. Am Sonnabend zeigte sich dabei für einige Besucher ein seltsames Bild. Auf einer Seite vor der Schlosskirche feierte eine Hochzeitsgesellschaft die Vermählung eines jungen Paares, auf ...