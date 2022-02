In Strausberg ist eine junge Frau Opfer eines Verbrechens geworden. Wie die Polizeidirektion Ost am Mittwoch, 9. Februar, mitteilte, war die 26-Jährige am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr am Kreisverkehr „Elefantenpfuhl“ ein Mann signa...