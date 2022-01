Eine Frau hat am Donnerstag (27. Januar) von der A10 aus den Notruf gewählt. Sie war zwischen Rüdersdorf und Erkner in Richtung Dreieck Spreeau unterwegs, als sie nach eigenen Angaben einem Lkw ausweichen musste. Deshalb sei sie in die Leitplanke geraten, berichtete sie der Polizei nach Angaben vo...