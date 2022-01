Am frühen Mittwochmorgen (26. Januar) sorgt ein Unfall auf der B1 für erhebliche Einschränkungen im Berufsverkehr. Gegen 5.20 Uhr waren stadteinwärts zwischen Schöneiche und Dahlwitz-Hoppegarten zwei Pkw in einen Auffahrunfall verwickelt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland wurden zwar keine Personen verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.