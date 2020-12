Nachdem der Fahrer eines blauen Pkw einen Unfall mit einem E-Scooter verursacht hatte und daraufhin flüchtete, sucht nun die Polizei nach ihm.

Der Fahrer des E-Scooters fuhr am 31. Oktober, gegen 5.55 Uhr, auf der Lindenstraße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Allee. Im Kreuzungsbereich Lindenstraße/ Dahlwitzer Straße kam es dann zum Zusammenstoß des viertürigen, blauen Pkw mit dem E-Scooter-Fahrer. Der Pkw-Fahrer hielt nicht an und fuhr in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße davon.

Hinweise erbeten

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Wer kann zum geflüchteten PKW und dessen Fahrer nähere Auskünfte erteilen?