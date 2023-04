Ein Teil des Teams von Kinderwelt & mehr in der neuen Halle in Strausberg, in den Händen halten sie die aktuellen Verkaufshits: Jenny Hegenscheidt, Gabriele Steinweg, Ina Rohr, Iwona Muschiol, Andreas Muschiol (von links nach rechts) und Paul Ponocny (in der Hocke). © Foto: Claudia Braun