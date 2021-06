Die Polizei konnte am Montag einen Erfolg vermelden. Denn die Beamten hatten in der Nacht zuvor einem Autodieb nach einer Verfolgungsjagd das Handwerk gelegt. Der Täter betrat gegen 3.45 Uhr in der Nacht zu Montag ein umzäuntes Grundstück an der Lortzingstraße in Fredersdorf-Vogelsdorf.

