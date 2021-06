Aufgrund der andauernden Bauarbeiten an der Altlandsberger Chaussee hat die Gemeinde Petershagen-Eggersdorf bereits Probleme mit dem Umleitungsverkehr. Nun kündigt sich die nächste Baustelle in der Gemeinde an. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wird die Kreisstraße K6422 zwischen dem S-Bahnhof P...