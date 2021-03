„Es waren schwierige Zeiten, damals“, so Gesa Tat von den Stadtwerken Strausberg, die an ein besonderes Jubiläum erinnern. Nach dem Ersten Weltkrieg lag die Wirtschaft am Boden, die Versorgungslage war schlecht. Auch die Strausberger Kleinbahn hatte unter den Kriegsfolgen vor über hundert Jahr...