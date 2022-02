An der Grundschule am Dorfanger in Petershagen wächst seit November vergangenen Jahres ein Neubau empor. Zügig ging es zuletzt mit den Arbeiten voran – jetzt allerdings hat sich bei der abschließenden Modulmontage herausgestellt, dass Einzelmaterialien nicht den erforderlichen Qualitätsstandards entsprechen und ausgetauscht werden müssen.

Um den erneuten An- und Abtransport von Modulen mittels Schwerlasttransport zu ermöglichen, werden die Alexander-Giertz- sowie die Charlottenstraße im Ortsteil Petershagen für den Verkehr knapp zwei Wochen lang, vom 28. Februar bis 11. März, gesperrt. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, werden in der Wilhelm-Pieck- sowie der Mittelstraße vorübergehend Halteverbote eingerichtet.

Vormaterial mangelhaft

Wie Kathleen Brandau, Sprecherin der Gemeinde, weiter mitteilt, liegen die Qualitätsmängel der Module im Vormaterial und nicht im Verschulden des Generalunternehmers. „Um langwierige Prozesse zu vermeiden und um die Eröffnung der Schule zum Schuljahresstart nach den Sommerferien nicht zu gefährden, werden die wenigen Einheiten, in denen das Material eingebaut wurde, als Sofortmaßnahme vom Generalunternehmer ausgetauscht.“ Der Austausch soll im Zeitraum 1. bis 3. März erfolgen.