„Ich lasse mir das so nicht gefallen“, sagt Heidi Hilliger. Die 70 Jahre alte Rüdersdorferin hält mit der Gartenschere in der Hand inne. Die Pflege des Grünstreifens vor ihrem Grundstück in Alt- Rüdersdorf muss warten – zunächst möchte die Seniorin ihrem Ärger Luft machen und erklären,...