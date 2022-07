Strausberg will eine fahrradfreundliche Stadt werden. Doch das Fahren mit dem Rad ist an einigen Stellen im Stadtgebiet kein Vergnügen. Schotterwege, gefährliche Kreuzungen oder Konkurrenzkampf auf der Straße zwischen Autos und Fahrrädern bremsen die Lust am Radeln aus. Das soll sich ändern. Da...