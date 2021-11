Die vom Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) beauftragte Bietergemeinschaft Tepe/Meyer, beides Tiefbauunternehmen, ist eigentlich für die Bauarbeiten an der Landesstraße 23/Ernst-Thälmann-Straße in Strausberg engagiert worden. Seit Anfang August wird in der Vorstadt unter Vollsperrung die Trink...