Als am 28. September der zweite Teil des ersten Bauabschnitts zur Deckenerneuerung der L 33 an der Ortsumfahrung Altlandsberg für die Bauarbeiten gesperrt wurde, führte das in Altlandsberg und Neuenhagen zu einem großen Verkehrschaos. Zeitweise bildeten sich lange Staus, Lkw steckten fest und beh...