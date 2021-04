Verkehrssituation am Bahnübergang in Petershagen: Insbesondere für Radfahrer ist es noch an vielen Stellen im Ort eng und gefährlich. Entlang der Petershagener Chaussee soll der Gehweg jetzt auch per Ergänzung auf dem Straßenschild offiziell für sie freigegeben werden. © Foto: Thomas Berger