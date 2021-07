In Zukunft können sich Autofahrer in Strausberg und Umgebung über glattere Straßen freuen. Doch bis dahin heißt es noch, mit Geduld Baustellen und Verkehrsbehinderungen ertragen. Obwohl es bereits wegen bestehender Baustellen häufig zu Stau kommt, steht nun das nächste Bauprojekt an: die Decke...