Seit Ende Juni ist die Kreisstraße 6419 zwischen Ortsausgang Strausberg und dem Kreisel Rehfelde Rudolf-Breitscheid-Straße zur Deckenerneuerung gesperrt. Die vom Landkreis in Auftrag gegebenen Arbeiten gehen zügig voran. Am Dienstag (13. Juli) wurde bereits das Teilstück zwischen den Häusern Schlagweg 2 bis 8 und Herrensee asphaltiert. „Wenn das Wetter mitspielt, sind wir in zwei, drei Tagen fertig“, verkündeten Mitarbeiter der Straßenbaufirma Matthäi, die den Zuschlag für die rund dreieinhalb Kilometer lange Strecke bekommen hatte. Ihr Asphaltfertiger schafft die kompletten rund sechs Meter Straßenbreite in einem Zug. Vor dem Gerät war noch ein sogenannter Beschicker positioniert, damit kontinuierlich Material nachgefüllt wird und der Fertiger nicht stehen bleiben muss, wenn mal nicht gleich ein Laster mit Nachschub da ist.

Manches Auto schlängelte sich zwischen Maschinen durch

Nach dem Asphaltieren müssten noch Bankett- und Markierungsarbeiten erfolgen und die Grundstückszufahrten angepasst werden, hieß es allerdings auf die Frage, ob der Abschnitt dann vielleicht früher freigegeben wird als erst zum angekündigten Bauende am 6. August. Die Strecke bis zum Ruheforst am Herrensee kann als Sackgasse bereits jetzt offiziell befahren werden.

Die Bauarbeiter berichteten indes davon, dass immer wieder Autofahrer die darüber hinausgehende Sperrung missachteten. Es sei sogar vorgekommen, dass sich Fahrzeuge zwischen den Walzen hinter dem Fertiger durchgeschlängelt hätten, erzählte einer. Dabei sei es für die neue Decke wichtig, dass sie wenigstens einen Tag unbelastet aushärte, erläuterte ein Vertreter des Planungsbüros.

400 Meter Radweg werden noch erneuert

Er erinnerte überdies daran, dass zwischen Herrensee und dem Kreisel Breitscheidstraße auch noch der Radweg auf etwa 400 Metern Länge erneuert wird. Dem Vernehmen nach wird auch der bisher gepflasterte Bereich vor dem Wäldchen asphaltiert. Dafür wird der Abschnitt ab 19. Juli bis zum 6. August voll gesperrt. Die Umleitung des Radverkehrs soll dann auf der Kreisstraße erfolgen. Laut Kreis-Sprecher Thomas Berendt gibt es in Kürze noch einmal einen Baurapport. Dabei werde auch besprochen, ob es bei der Terminkette bleibt, oder eventuell früher geöffnet wird.