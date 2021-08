„Wir hätten am besten gar nicht fragen sollen“, war das Fazit von Beteiligten am Montagmorgen auf der Baustelle der Straßenbahn-Strecke zwischen Landhausstraße und S-Bahnhof in Strausberg-Vorstadt. Gerade hatten sie die Gleisstopfmaschine, die die gut 600 Meter sanierte Trasse für die Wiederaufnahme des Fahrbetriebes der Tram am Donnerstag präpariert, in Position auf den Schienen gebracht. Allerdings mit v...