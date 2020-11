Vor wenigen Tagen sind an der Umgehungsstraße von der Kreuzung Landhausstraße bis zum Ortsausgang Eggersdorf in Richtung Strausberg Tempo-30-Schilder aufgestellt worden.

Angeschoben hat die Ausschilderung das Sachgebiet Tiefbau der Gemeindeverwaltung Petershagen-Eggersdorf. Wie Rathaussprecherin Kathleen Brandau mitteilte, wolle die Gemeinde vor allem die Anlieger der Umgehungsstraße entlasten, die durch die Umleitungsstrecke für die Altlandsberger Chaussee stark strapaziert würden.

Die Bauzeit an der Landesstraße sollte eigentlich schon beendet sein, wurde aber bis in den nächsten Sommer verlängert. Bis Mitte 2021 werde also auch die Umleitungsstrecke für die Altlandsberger Chaussee noch stärker befahren als zuvor. Deshalb sah man sich offenbar zu diesem Schritt veranlasst, der auch in sozialen Netzwerken heftig diskutiert wird. Vor allem solle der Verkehrslärm reduziert und das Befahren der Grundstücke erleichtert werden, hieß es aus dem Rathaus.

Auch in Bruchmühle war zwischenzeitlich auf Teilen der Umleitungsstrecke die Geschwindigkeit herabgesetzt worden.