Eigentlich lief die Instandsetzung der Kreuzung Elefantenpfuhl (Landesstraße 23/Berliner Straße) in Strausberg nach Plan. Der Baubeginn war am 4. Oktober. Trotz des ersten Herbststurms Mitte des Monats, bei dem sich ein Puffer in der Zeitplanung als richtig erwiesen hatte, kamen die einzelnen Gewe...