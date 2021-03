Für Geflügelzüchter und -halter in Märkisch-Oderland und Oder-Spree wird es enger. Nachdem in den vergangenen Wochen die Vogelgrippe H5N8 in Wriezen und Beeskow nachgewiesen wurde, gibt es nun einen neuen Fall im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick, der an die beiden Kreise im Osten und im Süden...