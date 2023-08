Eine ganze Zeit lang wurde nach der Absage des Sattelfestes in Altlandsberg spekuliert, ob der Vogelscheuchenmarkt mit den offenen Höfen stattfinden wird. Auf Nachfrage gab Bürgermeister Arno Jaeschke schnell Entwarnung und die Zusage, dass eines der größten Feste der Region, auch Vogelscheuchenfest genannt, eine Fortsetzung finden wird.

Aufgrund der Straßensanierung in der Altstadt wird es jedoch zu Veränderungen kommen, aber die sollen auf die Qualität der Veranstaltung keinen Einfluss haben, sagt Bettina Reinfeld, Geschäftsführerin des Schlossgutes und Organisatorin des Festes.

Im vorigen Jahr wurden zum traditionellen Veranstaltungstermin am ersten Sonnabend im September 15.000 Besucher zum Vogelscheuchenmarkt geschätzt. Dabei war das noch eine vorsichtige Schätzung, betonte Bettina Reinfeld. Der Marktplatz war bis in die Abendstunden Dreh- und Angelpunkt des Treibens, bevor zum Konzert auf das Schlossgut geladen wurde. Diesmal ist dort in Verbindung mit dem Kirchplatz rund um die Stadtkirche der zentrale Mittelpunkt des Festes mit Bühnenprogramm und 70 Ständen von Kunsthandwerk bis Biogemüse.

Sorgten für Stimmung auf den Straßen: die polnischen Tänzerinnen der Partnergemeinde Krzeszyce im Vorjahr

© Foto: Dirk Schaal

Los geht um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtkirche und mit Musik und Unterhaltung von Elke Peper auf dem Schlossgut.

Das Programm auf dem Schlossgut 11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst zum Stadtfest in der Stadtkirche 11 Uhr: Beginn mit Musik und Unterhaltung von Elke Peper auf dem Schlossgut 12 Uhr: Eröffnung durch Altlandsbergs Bürgermeister Michael Töpfer und die Geschäftsführerin des Schlossgutes Altlandsberg Bettina Reinfeld, Grußwort des Bürgermeisters Stanislaw Pesczkajtis der polnischen Partnerstadt Krzeszyce 13 und 18:30 Uhr: Salutschüsse der Schützengilde Altlandsberg 13.15 und 15 Uhr: Randberliner Ausflugs-Revue „Wo ick bin, is schön...“ Altberliner Lieder der AG des Förder-vereins Bibliothek Altlandsberg in der Schlosskirche 14 Uhr: Auftritt der Kita „Storchennest" 14.30 Uhr: Kinderprogramm mit Dudel Lumpi" ab 14 Uhr jeweils alle 45 Minuten Luftballonmodellage mit Gerd Voigt 16 Uhr: Tanzperformance der United Dancing Angels 17 Uhr: Tanzperformance von Step & Dance 18 Uhr: Prämierung der Vogelscheuchen 18.30 Uhr: Live-Musik mit „STELLA ROCKT!“ 21 Uhr: DJ Musik 22 Uhr: Ende

Neu wird um 12 Uhr die Begrüßung durch den Bürgermeister sein, denn der 2. September wird erst der zweite Amtstag vom Michael Töpfer sein. Um 13 und 18.15 Uhr begrüßen die Altlandsberger Schützen mit ihrer Kanone die Gäste.

Die Randberliner Ausflugs-Revue „Wo ick bin, is schön...“ wird ab 15 Uhr in der Schlosskirche zu sehen sein. Zu hören sind Altberliner Lieder der AG des Fördervereins Bibliothek Altlandsberg.

Die schönsten Vogelscheuchen werden prämiert

Natürlich wird auch wieder die schönste Vogelscheuche in Altlandsberg gesucht. Eine Jury wird dafür durch den Ort laufen. Die Prämierung erfolgt um 18 Uhr auf der Bühne auf dem Schlossgut

Kurz darauf, 18.30, eröffnet die Frauenband „Stella rockt!“ den musikalischen Abend, der um 22 Uhr seinen Ausklang finden wird.

Das Programm der offenen Höfe – Strausberger Straße 5 14 Uhr: Liveband BY THE WAY, 15.30 Uhr: Auftritt von drei Sambatänzerinnen auf dem Holf; Schmalzstullen & Wein – Strausberger Straße 7 Der Feuerwehr-Hof: Die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr stellen sich vor. 13 und 16 Uhr: Vorführung zur Löschung eines Brandes durch die Jugendfeuerwehr; Brandschutzerziehung: Erbsensuppe und Getränke – Am Markt 2 Freunde des Marktplatzes mit Altlandsberger Bier und Leckeren vom Grill, Kaffee und Kuchen; 11 bis 16 Uhr: Programm der Tanzschule Taube aus Neuenhagen; ab 16:00 Uhr Musik von Country bis Rock verschiedener Interpreten. 20 Uhr Auftritt von Smash Paradise inkl. Lichtshow – Am Strausberger Tor 1 Trödelmarkt des Vereins Club der Frauen/Keramik-Produkte des Vereins TonArt – Strausberger Straße/Ecke Fredersdorfer Chaussee Präsentation und Vorführung alter Landtechnik Dreschkasten, Kartoffelverkauf und Pelikartoffeln mit Quark – Klosterstrale 8-9 (Altstadthort) Kinderschminken Hüpfburg: Bewegungsangebote mit dem IFC Märkische Löwen: Speisen und Getränke Klosterstraße 12 Ausstellung des Künstlers Johannes G. Niedlich – Poststraße 6 Die polnische Partnerstadt Krieszyce präsentiert sich mit buntem Markttreiben. Es gibt u. a. Grillprodukte, selbstge machte Kuchen, Backwaren und Trockensträuße. – Poststraße 9 Kuchen & Kaffee, literarische Kleinigkeiten – Poststraße 13 Getränke & Speisen, Live Musik vor den Geschäft, Walk-In Tattoo, Walk-In Piercings, Kindertattoo und Zuckerwatte – Berliner Straße 16 Live-Musik mit The Vanillins auf dem Hof, Altlandsberger Bier, Bratwurst, Strick- und Häkelwaren – Berliner Straße 23 Wegendorfer Hof: Vorstellung der Wegendorfer Vereine: Bratwurst & Altlandberger Bier, Kaffee & Kuchen; Schmalzstullen vom 2-Meter Brot; Kinderbasteln ab 13 Uhr Leierkasten mit Alt-Berliner Liedern; Live Jazz Musik ab 14.30 Uhr mit Michaelbeat and friends – Berliner Straße 24 Mittelalter-Hof der Freunde des Marktplatzes: kulinarische Köstlichkeiten und mittelalterliche Musik; Ritter aus Krummensee inkl. Infostand und Bogenschießen – Berliner Straße 25 Jäger-Hof: Gegrillte Wildprodukte, Bierausschank, Verkauf von Produkten im Wildladen – Berliner Straße 28 Ausstellung, Handwerker-Werkstatt, Malerei, Ausstellung Stadtmodell Altlandsberg sowie Modelltraktoren-, Fahrzeugsammlung, Verkauf & Schau: Mineralien, Imkereiprodukte, Briefmarken, Postkarten, Münzen, Bücher, Trödel – Kirchplatz & Berliner Straße Buntes Markttreiben – Schlossterrasse Bühne, Speisen & Getränke, Kinderrummel – Domänenhof Markttreiben mit Speisen und Getränken Vereinsschaufenster Altlandsberger Vereine stellen sich vor

Ab 11 Uhr geht es auch in der historischen Altstadt in Altlandsberg rund. Insgesamt 15 Höfe öffnen trotz der Straßenbaustelle die Tore. Jeder Hof bietet ein buntes Programm vom ruhigen Plätzchen zum Luft holen bis hin zu Auftritten von Livebands.

Die Band „by the way“ (14 Uhr), Schmalzstullen und drei Sambatänzerinnen (15.30) warten in der Strausberger Straße 5 auf Besucher. Auf dem Hof der Hausnummer 7 hat die Feuerwehr das Sagen. Die Jugendfeuerwehr gibt Proben ihres Könnens und der Förderverein hat die berühmte Erbsensuppe im Angebot.

Am Markt 2 werden ab 16 Uhr Bands unterschiedlicher Musikrichtungen für Stimmung sorgen. Höhepunkt ist um 20 Uhr der Auftritt der Berliner Band „Smash Paradise“. Ab 11 Uhr starten dort Kinderprogramm und Tanzvorführungen. Im Ladengeschäft findet der Heimatverein Quartier.

Vogelscheuchen aus schickem Strick: Die Altlandsberger Stricklieseln machten es 2022 möglich.

© Foto: Dirk Schaal

In der Poststraße 6 präsentiert sich die polnische Partnerstadt Kreszyce mit bunten Markttreiben. Besonders begehrt waren in den Vorjahren die kunsthandwerklichen Produkte, aber auch Wurst- und Backwaren. Zudem sorgten die Tänzerinnen in historischen Trachten in der Altstadt für Aufsehen bei ihren Tanzeinlagen.

Wegendorf kommt mit Riesenbrot und Leierkasten

Wegendorf präsentiert sich in der Berliner Straße 23. Die Vereine des Ortsteils stellen sich auf vielfältige Art vor. Schmalzstullen vom 2-Meter-Brot aus dem ortseigenen Steinbackofen sind dort erhältlich, ein Leierkastenspieler unterhält mit Altberliner Liedern und „Michaelbeat and friends“ jazzen ab 14.30 Uhr auf dem Hof.

Aufgrund von Sicherheitsbedenken wird die gerade im Bau befindliche Berliner Straße ab dem Berliner Turm komplett gesperrt. Auch Radfahrer und Fußgänger haben dort kein Durchkommen. Der Umweg ist aber über die Wege an der Stadtmauer nicht länger, heißt es in der Ankündigung.

Parkplatz entsteht in der Fredersdorfer Chaussee

Wie im vorigen Jahr wird der Hauptveranstaltungsparkplatz am Scheunenviertel an der Fredersdorfer Chaussee sein. Die Innenstadt wird komplett bis 20 Uhr verkehrsfrei sein. Der Bus 944 wird umgeleitet und eine Ersatzhaltestelle in der Krummenseestraße direkt am Schlossgut eingerichtet. Gegenüber an der Karl-Liebknecht-Straße und an der Stadtmauer, Einfahrt Amtswinkel bzw. Am Strausberger Tor, werden Fahrradparkplätze eingerichtet. Von dort sind das Schlossgut und die offenen Höfe fußläufig erreichbar.