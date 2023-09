Die Auswirkungen auf das Grundwasser nach den Löscharbeiten vom Reifenbrand von 2008 in Altlandsberg sind doch größer als bisher angenommen. Zu dem Schluss kam nun auch der Landkreis nach weiteren Proben. Jetzt ist 800 Meter rund um die Entnahmestelle der ersten Boden- und Grundwasserproben an der Hönower Chaussee ein Sperrkreis für die Nutzung von Brunnenwasser errichtet worden.

Laut einem Gutachten aus dem vorigen Jahr sind Per- und polyfluorierende Chemikalien (PFC, auch PFAS genannt) in mehreren Bodenproben, aber auch in allen Grundwasserproben nachweisbar. Das Gutachten besagt, dass im Umkreis um 250 Meter kein Grundwasser genutzt werden soll. Obwohl in diesem Umkreis Bebauung vorhanden ist, gab es seitens des Landkreises keine Warnung. Denn man wusste schlichtweg nicht, dass dort Brunnen vorhanden sind, sagt der Landkreis heute.

Im Juli informierte die Stadt Altlandsberg darüber, dass in diesem 250-Meter-Radius um die Entnahmestelle eine Bungalowsiedlung mit Brunnen liegt. Der Landkreis hatte davon keine Kenntnis, da keine Genehmigungen von Brunnennutzungen vorliegen. Daraufhin wurden dort zwei Wasserproben entnommen. Eine zeigte erhöhte Grenzwerte an PFC-Belastung. Da diese Grenzwerte erst ab 1. Januar 2024 eine Gültigkeit bekommen, liegt derzeit keine offizielle Überschreitung vor. Aber der Landkreis will natürlich auf die Tatsache reagieren, sagte der Pressesprecher des Kreises, und nennt die Aktion eine Vorsichtsmaßnahme.

Betroffene Straßen des Sperrkreises Gärtnerweg Hönower Chaussee zwischen Abzweig Neuenhagener Chaussee und Heidestraße Neuenhagener Chaussee zwischen Abzweig Hönower Chaussee und Abzweig Bahnhofstraße Falladaweg Rosenweg Karl-Marx-Straße Friedrich-Ebert-Straße Edisonstraße Heidestraße Erikastraße Am Röthsee Goethestraße August-Bebel-Straße bis Waldweg Heinrich-Heine-Straße bis Waldweg Lessingstraße bis Waldweg Gradestraße bis Waldweg Wiesengrund bis Waldweg

Der Stoff PFC ist verantwortlich für ein erhöhtes Krebsrisiko. Langzeittests an Versuchstieren zeigten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, durch PFC an Leberkrebs und Rumoren zu erkranken und verminderte Fruchtbarkeit, stellt das Umweltbundesamt fest.

Seeberg-Siedlung ist vom Brunnen-Verbot betroffen

Betroffen sind in Altlandsberg Grundstücke, die im Umkreis von 800 Metern südlich der Stelle des Reifenbrandes an der Hönower Chaussee liegen. Das entspricht der Fließrichtung des Grundwassers (Abstrom). Grob zusammengefasst ist das Gebiet von Seeberg-Siedlung betroffen. Dort ist jetzt vom Landkreis die Entnahme von Grundwasser aus Brunnen verboten worden.Ausgenommen sind die Entnahmen von Wasser im Brandfall durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Der Landkreis weist ausdrücklich darauf hin, dass nur die Entnahme von Brunnenwasser untersagt ist. Das betrifft nicht das Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz des Wasserverbandes. Das ist von diesem Verbot nicht betroffen und kann ohne Bedenken genutzt werden.

Zum weiteren Vorgehen sagt der Landkreis, dass man zusätzliche Proben aus Brunnen in diesem Gebiet entnehmen und auswerten möchte. Da in diesem Bereich sehr viele illegale Brunnen vermutet werden, sei man auf die Mithilfe der Stadt und der Bewohner angewiesen. In der Mitteilung des Landkreises heißt es konkret zu den nächsten Schritten: „Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland ist in engem Austausch mit der Stadt Altlandsberg. Weitere Untersuchungen zur Abgrenzung des betroffenen Bereiches und der Verdichtung des Monitorings sind bereits veranlasst.“

Altlandsberg möchte nun auch ein Konzept zu Beseitigung des belasteten Bodens in dem Bereich erstellen. Die Kosten dafür belaufen sich zwischen 1,4 und 1,8 Millionen Euro. Der ehemalige Eigentümer des betreffenden Grundstücks ist verstorben, ein Nachlassverwalter ist eingesetzt. Zusammen soll ein Modell der Beteiligung von Stadt und Landkreis für die Beräumung erarbeitet werden.