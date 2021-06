Es sind die kleinen Dinge in Wegendorf, die den Ort so liebens- und lebenswert machen. So zumindest beschreiben es Anwohner. Selbst in der schlimmsten Corona-Zeit fanden Akteure Mittel und Wege, wie man in nachbarschaftlicher Bewegung bleiben kann. So gab es vor Weihnachten den Adventskalender und O...