Ist der Baum für den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche eventuell ohne Genehmigung gefällt worden? Diese Frage bewegte am Donnerstagabend den Neuenhagener Ausschuss für Wirtschaft, Verwaltung, Ordnung und Finanzen. Am Dienstag war ein etwa 20 Meter großer Mammutbaum im Garten der...