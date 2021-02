Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, es duftet nach frischem Kuchen, Frank Drusche spielt Musik mit dem Leierkasten – und man ist nicht mutterseelenallein unterwegs. Der erste Frischemarkt der Saison am Sonnabend auf dem Schlossgut in Altlandsberg ließ gute Erinnerungen aufkommen, an die Zeit ...