Wenn in Brandenburg in fachlicher Hinsicht über Aspekte des Obstbaus gesprochen wird, fällt ganz oft sein Name: Dr. Hilmar Schwärzel. Er war seit Sommer 1991 gut drei Jahrzehnte Leiter der renommierten Müncheberger Obstbau-Versuchsstation. Dass im dortigen Landessortengarten jene Forschungen for...