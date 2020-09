Rund drei Jahre ist es her, seit Mayte Blasco und Monika Feuerlein das Studio Baobab aus der Taufe gehoben und damit die Räumlichkeiten in der Hauptstraße 59 in Buckow einer neuen Nutzung zugeführt hatten. Nun steht eine Zäsur an: Mayte Blasco zieht sich aus dem Alltagsgeschäft zurück und wird nur noch ganz aus dem Hintergrund ein paar Fäden in der Hand behalten. Mit dem Umzug der Familie nach München, woher ihr Mann stammt, ist ein vorläufiger Schlussstrich unter das Kapitel Buckow, den Lebensmittelpunkt Märkische Schweiz und auch das aktive Leiten hier stattfindender Kurse gezogen.

Gestandene Kräfte und Neuzugänge

Mit Monatsbeginn hat, auch wenn sie weiter die formelle Betreiberin bleibt, in der Ausgestaltung nun das Team der einzelnen Kursleiterinnen und Kursleiter die Regie im Haus übernommen. Einige davon sind schon eine ganze Weile im Baobab tätig, andere ganz neu erst in den vergangenen Wochen und Monaten zum Kreise derer gestoßen, die vor allem den großen Raum vorn gleich hinter der Eingangstür auf so unterschiedliche Weise mit Leben erfüllen. Gesichert ist damit die Weiterführung des Aufbauwerkes. Allein die sieben Kinderkurse in Tanz und Yoga, Altersgruppe drei bis zehn Jahre, die sich so großer Nachfrage derer erfreuten, die für ähnliche Angebote zuvor 20 Kilometer bis Strausberg fahren mussten.

Heidi Jonsson, Kursleiterin im Bereich Hatha-Yoga, ist bereits seit zehn Jahren im Umkreis aktiv. Und zwar vielfältig, auch in Sachen Wildnispädagogik oder Kunst, zudem als Sängerin – so in der Band Salty Matches. Gesangsworkshop oder Tanzabend kann sie sich als weitere Bereicherungen im Baobab-Programm vorstellen.

Zweit- oder gar vierte Wirkungsstätte

Heilpraktiker für Atemtherapie und Körperarbeit ist Ralf Weichert, zudem seit 30 Jahren mit Aikido und japanischer Schwertkampfkunst aktiv. Buckow kenne er, der sich vor allem mit Atemseminaren im Raum ansiedelt, noch nicht so lange, erst seit etwa einem halben Jahr ist er in der Region, in der er sich gerade auch auf Wohnungssuche befindet. Schon seit 2017 in der Märkischen Schweiz ansässig ist hingegen Juliane Haas, dereinst von Frankfurt am Main über Berlin in Buckower Gegend gekommen. „Ich bin froh, ab September nun im Baobab eine vierte Wirkungsstätte zu haben“, sagt die Kursleiterin in Sachen Tri-Yoga, deren Basis ihre Heilpraktiker-Praxis in Waldsieversdorf ist und die auch schon eine Weile zum Team wenige Kilometer zur anderen Richtung im Dahmsdorfer HeileHaus gehört.

Kindertanz und Theaterprojekte

Von Haus aus Ergotherapeutin ist Kristin Kramer, die ebenfalls breit aufgestellt und seit vier Jahren im Buckower Raum aktiv ist. Einst hat sie Rad Ab, die Theatergruppe des Midria-Vereins in Strausberg, ins Leben gerufen, ist auch in aktuellen Theaterprojekten federführend zugange und bietet im Baobab Kindertanz. Dominique Voland, bisher in Berlin ansässig, hat mit ihren Pilates-Kursen im Raum für Bewegung, Achtsamkeit und Bewegung, wie Baobab in der Unterzeile des Namens heißt, nun in Buckow ein weiteres Standbein.

Neu dabei ist außerdem ein Frauenkreis mit Katharina Schiersch. Und Monika Feuerlein, die ohnehin ja das kleine separate Zimmer hinten als Praxisraum nutzt, bleibt im großen Raum vorn mit Kurzaufstellungen und anderen eigenen Workshopangeboten präsent. Überhaupt fallen die Umstrukturierungen zusammen mit einem gewissen Neustart nach der verschärften Corona-Zeit, als im späten Frühjahr und Anfang des Sommers Angebote komplett pausieren mussten, viele Kurse gerade erst im August wieder unter Einhaltung von Schutzregeln stattfinden konnten. Diese allgemeinen behördlichen Auflagen in der Alltagspraxis begleitet auch alles, was jetzt im September neu beginnt.