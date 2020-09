Tante Traudel ist schuld. „Die Schwester meiner Mutter war OP-Schwester in einem Krankenhaus. Wenn wir sie dort besuchten, hat mich das immer sehr beeindruckt“, erinnert sich Sylvia Döscher. Bereits in den Schulferien arbeitete sie in verschiedenen Krankenhäusern als pflegerische Hilfskraft....