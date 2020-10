In der Serie „Warten auf'n Bus“ plaudern Johannes (Ronald Zehrfeld, l) und Ralf (Felix Kramer, r) in einer Bushaltestelle tief in Brandenburg über ihr Leben. Dass am Ende auch wirklich ein Bus kommt, ist für viele Brandenburger existenziell. © Foto: Foto: Frédéric Batier/rbb Presse & Information