An Selbstbewusstsein fehlt es der brandenburgischen AfD derzeit nicht. Bei der Landratswahl in Dahme-Spreewald erreichte ihr Kandidat am Sonntag (8.10.) im ersten Wahlgang mit rund 35 Prozent das beste Ergebnis. Prognosen für die Landtagswahlen im September 2024 zeigen aktuell fast alle der 44 bran...