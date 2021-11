Es war lange vermutet worden, dass die stellvertretende Landesvorsitzende der AfD, die Landtagsabgeordnete Birgit Bessin Parteichefin in Brandenburg werden will. Zweieinhalb Wochen vor dem Parteitag des Landesverbandes in Prenzlau hat die 43-Jährige nun ihren Hut in den Ring geworfen und der Partei...