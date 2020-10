Rund 250 Potsdamer haben am Dienstag an einer Protestaktion gegen die Wahl eines neuen AfD-Fraktionschefs auf dem Alten Markt in Potsdam teilgenommen. Unter dem Motto „Flügel statt rechtsextremer Flügel der AfD“ hatte der Aktionskünstler und Unternehmer Rainer Opolka eine Kunstaktion organis...