Um die Afrikanische Schweinepest (ASP) weiter einzudämmen, zahlt das Brandenburger Landwirtschaftsministerium jetzt Abgabeprämien für erlegte Wildschweine aus den Pufferzonen der ASP-Gebiete.

Für Wildschweine mit einem Gewicht bis 30 Kilogramm aus der Pufferzone gebe es von der obersten Jagdbehörde eine Abgabeprämie von 30 Euro, ab 30 Kilogramm seien es 50 Euro, teilte das Ministerium am Montag mit. Die bereits bestehende Erlegungsprämie von 50 Euro pro Wildschwein bleibe weiter bestehen. In den seuchenfreien Pufferzonen ist die Jagd weiterhin erlaubt, in den ASP-Kerngebieten dagegen derzeit nicht.