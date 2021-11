Die in Brandenburg an der Grenze zu Polen grassierende Afrikanische Schweinepest (ASP) bereitet Landwirten und Jägern immer größere Sorgen. Zwar habe man nun gute Zäune, aber der Tourismus an der Oder berge die Gefahr, dass sich die Seuche weiterverbreitet, sagte Brandenburgs Bauernpräsident He...