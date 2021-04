„Angler sind Männer mit Bierbäuchen in camouflagefarbenen Klamotten, die am Wasser sitzen, Bier trinken und rauchen.“ Dieses Bild hatte Elisabeth Garbisch vor Augen, ehe sie das erste Mal selbst eine Angel in der Hand hatte. Doch die 32-Jährige aus Langerwisch bei Potsdam beweist seit dem ver...