Gas ist teurer, Stromkosten steigen, Lebensmittel kosten mehr. Wer mit einem schmalen Lehrlingsgeld um die Runden kommen muss, den trifft die Inflation besonders hart. Eine Friseurin beispielsweise bekommt im ersten Lehrjahr in Ostdeutschland 337 Euro, der Schornsteinfeger-Azubi bekommt 646 Euro – einen Euro mehr als die Fachverkäuferin in der Bäckerei.

Besser stehen die Bürokauffrau und der Straßenwärter da – mit etwas über 1000 Euro. Voraussetzung ist allerdings, dass sie in tarifgebundenen Unternehmen arbeiten.

Lehrlinge können einen Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit bekommen – bis zu 723 Euro im Monat. Darauf weist die Agentur für Arbeit in Frankfurt (Oder) hin. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Auszubildende, die während der Lehre nicht bei den Eltern wohnen können, weil der Ausbildungsbetrieb zu weit vom Elternhaus entfernt ist. Aber auch in anderen Fällen kann die Hilfe gezahlt werden. Etwa, wenn ein Azubi über 18 Jahre alt ist, ein Kind hat und in erreichbarer Nähe zum Elternhaus lebt.