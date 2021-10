Es ist 1.30 Uhr morgens in Bubners Backstube. Auch wenn im Hauptsitz in Doberlug-Kirchhain rund um die Uhr gearbeitet wird, herrscht um diese Zeit die größte Betriebsamkeit. „Mittlerweile arbeiten wir in unserer Backstube in drei Schichten, das Bäckerleben ist dadurch bei uns nur noch zum Teil-...