Seit längerem steht fest, dass die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt werden muss - dem Verfassungsgerichtshof waren die Mängel und Pannen bei der Wahl im September zu gravierend. Jetzt ist es so weit: am 12. Februar 2023 werden die Berliner zum weiten Mal zum Gang an die Wahlurne gebeten. Ein eindeutiges Bild ist zurzeit noch nicht erkennbar, mehrere Koalitionen scheinen möglich. Hier gibt es den Überblick über die letzten Umfragen zur Berlin-Wahl:

Die Spitzenkandidaten im Überblick

Umfrage im Auftrag vom ARD vom 02.02.2023

Laut einer am letzten Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Erhebung von infratest dimap im Auftrag der ARD zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin baut die CDU ihren Vorsprung aus. So käme die Christdemokraten auf 25 Prozent, zweitstärkste Kraft wäre mit 19 Prozent die SPD mit Regierungschefin Franziska Giffey. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Bettina Jarasch folgen mit 18 Prozent auf Platz 3. Die Linken und Klaus Lederer kommen auf 12, die AfD und Kristin Brinker auf 10 und die FDP mit Sebastian Czaja auf 6 Prozent. Auf andere Parteien entfielen insgesamt 10 Prozent.

CDU : 25 %

: 25 % SPD : 19 %

: 19 % Die Grünen : 18 %

: 18 % Die Linke : 12 %

: 12 % AfD : 10 %

: 10 % FDP: 6 %

Politbarometer des ZDF vom 03.02.2023

Im „Politbarometer“ hat das ZDF am vergangenen Freitag – zusammen mit der Forschungsgruppe Wahlen – ebenfalls die Einstellung der Deutschen zur Wahl in Berlin überprüft. In der Erhebung kommen die Christdemokraten auf 24 Prozent. Die SPD folgte mit 21 Prozent. Dahinter folgen mit 18 Prozent die Grünen, Die Linke lag bei elf Prozent, die AfD bei zehn. Die FDP würde mit sechs Prozent den Einzug in das Landesparlament knapp schaffen.

CDU : 24 %

: 24 % SPD : 21 %

: 21 % Die Grünen : 18 %

: 18 % Die Linke : 11 %

: 11 % AfD : 10 %

: 10 % FDP: 6 %

Wahlumfrage von Forsa vom 05.02.2023

In der neuesten Umfrage, eine Woche vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, liegt die CDU deutlich vor Grünen und SPD. Laut der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Berliner Zeitung kommen die Christdemokraten auf 26 Prozent. Es folgen die Grünen (18 Prozent) vor der SPD (17 Prozent). Die Linke landet in dieser Befragung bei 12 Prozent, die AfD bei zehn Prozent. Die FDP liegt laut Umfrage bei fünf Prozent und muss demzufolge um den Einzug ins Abgeordnetenhaus bangen.

CDU : 26 %

: 26 % Die Grünen : 18 %

: 18 % SPD : 17 %

: 17 % Die Linke : 12 %

: 12 % AfD : 10 %

: 10 % FDP: 5 %

04.01.2023, Berlin: Stimmzettel für die Zweitstimme liegen in einem Karton.

© Foto: Jens Kalaene/dpa

Umfragen sind keine Prognosen

Wichtig zu wissen ist, dass Wahlumfragen generell mit Unsicherheiten behaftet. Nach dpa-Angaben erschweren unter anderem nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung ihrer erhobenen Daten.

Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind nicht als Prognosen für den Wahlausgang aufzufassen. Bei diesen Werten sind außerdem die statistischen Fehlerbereiche von Umfragen zu berücksichtigen - dies gilt insbesondere auch für Parteien, die an der Fünf-Prozent-Grenze zu scheitern drohen oder knapp darüber liegen.

Ergebnisse der letzten Wahl

Bei der Abgeordnetenhauswahl 2021, die gleichzeitig mit der Bundestagswahl stattgefunden hatte, war die SPD auf 21,4 Prozent gekommen, die CDU auf 18 Prozent, die Grünen auf 18,9 Prozent, die Linke auf 14,1 Prozent, die AfD auf 8 Prozent, die FDP auf 7,1 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 12,5 Prozent.

SPD: 21,4 %

21,4 % CDU : 18 %

: 18 % Die Grünen : 18,9 %

: 18,9 % Die Linke : 14,1 %

: 14,1 % AfD : 8 %

: 8 % FDP: 7,1 %

Berlin-Wahl: Ergebnisse

Alle Hochrechnungen, Prognosen und Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin gibt es am 12.2.2023 in diesem Artikel.

Neben der Wiederholung der Wahl des Abgeordnetenhauses ist außerdem noch offen, wann und gegebenenfalls auch in welchem Umfang die Bundestagswahl in Berlin wiederholt wird. Diese Wahlkreise sind betroffen

Briefwahl ist noch möglich

Viele Berliner interessieren sich auch über die Möglichkeiten per Briefwahl zu wählen. Doch bis wann ist eine Briefwahl noch möglich?