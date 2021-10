Mit mehr Technik will die Polizei in Brandenburg den Rasern Einhalt gebieten. Die Behörde will die Anzahl ihrer modernen, alarmgesicherten sogenannten Enforcement Trailer, besser bekannt als Blitzer-Anhänger, verdoppeln. Künftig soll jede der vier Polizeidirektionen im Land über zwei der selbst fotografierenden Anhänger verfügen, sagte Polizeisprecher Mario Heinemann am Donnerstag. Insgesamt gebe es dann 26 Blitzer verschiedener Typen – inklusive der 8 modernen Anhänger – im Land.

Die Geräte können tagelang an der Straße abgestellt werden und sind batteriebetrieben. Vor allem kommen sie an besonders unfallträchtigen Orten wie Autobahn-Baustellen zum Einsatz. Da sie nicht von Hand gesteuert werden müssen, fallen sie auch weniger auf. „Geschwindigkeitsüberschreitungen sind das A und O in Brandenburg“, sagte Heinemann.

Rund 1,3 Millionen Geschwindigkeitsverstöße im Jahr 2020

Im vergangenen Jahr zählte die Polizei im Land rund 1,3 Millionen Geschwindigkeitsverstöße, wie sich aus der Verkehrsunfallbilanz 2020 ergibt. Zum Vergleich: 6766 Vorfahrts- und Rotlichtverstöße wurden gezählt. 140 Menschen kamen den Daten zufolge bei Verkehrsunfällen ums Leben. Fast die Hälfte davon starb wegen überhöhter Geschwindigkeit. Im Jahr 2019 waren es 125 Verkehrstote gewesen.

Neuer Bußgeldkatalog ab 9. November

Ab 9. November gilt der neue Bußgeldkatalog in ganz Deutschland. Nach langem Ringen zwischen Bundesverkehrsministerium und Ländern hatte der Bundesrat die Änderungen am Bußgeldkatalog Anfang Oktober beschlossen: Deutlich stärker zur Kasse gebeten werden in Zukunft Temposünder, Falschparker und Kraftfahrer, die eine Rettungsgasse benutzen, um schneller voranzukommen.