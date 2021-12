In Deutschland greifen wieder strengere Corona-Regeln, auch um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Zur Eindämmung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus sind auch in Brandenburg seit 27.12.2021 schärfere Maßnahmen in Kraft.

Die schärferen Regeln betreffen etwa die Kontaktbeschränkungen .

. Was gilt also für private Treffen mit Blick auf Silvester ?

mit Blick auf ? Was muss man in der Gaststätte beachten?

beachten? Die aktuellen Corona-Regeln in Brandenburg laut Verordnung in der Übersicht.

Neue Corona-Regeln in Brandenburg vor Silvester 2021 in Kraft

Bundesweit sind die Corona-Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie verschärft worden. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke und sein Kabinett haben neue Corona-Regeln beschlossen. Seit Montag, 27.12.2021, greifen in Brandenburg die neuen Maßnahmen. Diese Beschränkung sollen zunächst bis zum 19.01.2022 gelten, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Kontaktbeschränkungen in Brandenburg: Das gilt für private Treffen

drinnen oder draußen eine Obergrenze von zehn Menschen. Wenn in einem Haushalt jemand ohne Corona-Impfung dabei ist, ändert sich nichts: Zu privaten Treffen dürfen nur bis zu zwei Menschen eines anderen Haushalts hinzukommen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Corona und Schule in Brandenburg Lehrer und Eltern fordern Schließung der Schulen ab 3. Januar – Ministerin Britta Ernst bezieht Stellung Potsdam Von den Kontaktbeschränkungen sind in Brandenburg nun auch Geimpfte und Genesene betroffen. Mindestens bis zum 11. Januar 2022 gilt nämlich bei privaten Treffenodereine Obergrenze von zehn Menschen. Wenn in einemjemand ohne Corona-Impfung dabei ist, ändert sich nichts: Zudürfen nur bis zu zwei Menschen eines anderen Haushalts hinzukommen,unterwerden nicht mitgezählt.

Silvester 2021 in Brandenburg: Das gilt für Feuerwerk, öffentliche Plätze und Strafen

Silvester so vom alten Jahr. Die Corona-Regeln lassen auch in diesem Pandemiejahr vielerorts Ansammlungen und das Böllern nicht zu. Wie im vergangenen Jahr sind Ansammlungen auf Plätzen verboten, auf denen viele Leute zusammenkommen. Die Kommunen müssen definieren, welche Plätze das sind. Auch Böller sind wieder tabu. Für belebte Plätze gilt ein Böllerverbot. Wer gegen Kontaktregeln verstößt, dem drohen Bußgelder von bis zu 500 Euro. Corona in Polen Viele Tote, kaum Regeln, wenig Omikron-Vorbereitung – Mediziner schlagen Alarm hinter der Grenze Frankfurt (Oder) Feuerwerk, Alkohol und in Gruppen feiern: Nicht wenige verabschieden sich zuso vom alten Jahr. Die Corona-Regeln lassen auch in diesem Pandemiejahr vielerortsund das Böllern nicht zu. Wie im vergangenen Jahr sind Ansammlungen auf Plätzen verboten, auf denen viele Leute zusammenkommen. Die Kommunen müssen definieren, welchedas sind. Auchsind wieder tabu. Für belebte Plätze gilt ein Böllerverbot. Wer gegen Kontaktregeln verstößt, dem drohenvon bis zu 500 Euro.

Corona Regeln für Gaststätten in Brandenburg: Das gilt beim Restaurant-Besuch

Weil die Möglichkeit, eine große Party zu feiern zu diesem Silvester ausbleibt, zieht es einige Menschen am 31.12. in ein Restaurant oder eine Gaststätte. Doch auch dort gibt es Corona-Regeln zu beachten, auch wenn es keine aktuellen Änderungen gibt. Nach wie vor müssen die Kontaktdaten der Gäste erfasst werden. Weiterhin gilt in Brandenburg die 2G-Regel in der Gastronomie. Zutritt haben:

geimpfte Personen

Personen genesene Personen

Personen Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr

bis zum vollendeten 14. Lebensjahr Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (mit negativem Test)

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (mit negativem Test) Personen, für die es aus gesundheitlichen Gründen keine Impfempfehlung der Stiko gibt (die gesundheitlichen Gründe sind vor Ort durch ein schriftliches ärztliches Zeugnis im Original nachzuweisen. Die Bedingung ist zudem ein negativer Testnachweis und die Pflicht, grundsätzlich durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen)

Hotel, Friseur, Schwimmbad: Wo in Brandenburg gilt die 2G-Regel?

In Brandenburg gilt derzeit eine Art ein Lockdown für Ungeimpfte durch die 2G-Regel, die nur Geimpften und Genesenen Zutritt ermöglicht. Und zwar zu folgenden Bereichen:

Gastronomie

Beherbergungsbetriebe

Einzelhandel (mit Ausnahmen in der grundversorgung)

Veranstaltungen

körpernahe Dienstleistungen, etwa Friseure

Kultur- und Freizeitstätten

Spaß- und Freizeitbäder

Diskotheken und Clubs

Sportanlagen

Zoos

Botanische Gärten

Einzelhandel in Brandenburg: Das gilt für Baumarkt, Buchhandel und Co.

Im Einzelhandel in Brandenburg gilt die 2G-Regel. Nach wie vor haben Ungeimpfte aber Zutritt zu folgenden Geschäften:

Lebensmittelgeschäfte wie Supermärkte

Getränkemärkte

Drogerien

Apotheken

Tierbedarfshandel

Baufachmärkte

Floristikgeschäfte

Buchhandel

Zeitungs- und Zeitschriftenhandel

Poststellen

Tankstellen

Banken und Sparkassen

öffentliche Bibliotheken

Die Einführung von Bändchen zur Kontrolle von Impf- oder Testnachweisen in Einkaufszentren und Kaufhäusern ist in Brandenburg nun rechtlich geregelt. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags, die sogenannte Bändchenregelung werde in der neuen Corona-Verordnung aufgeführt und damit auf eine sichere Rechtsgrundlage gestellt. Bisher musste jeder Betreiber dem Ministerium zufolge selbst kontrollieren, ob es einen Impf- oder Testnachweis gibt. Der Einzelhandel hat beispielsweise in größeren Einkaufszentren die Bändchen eingeführt.

Hotspot-Regionen in Brandenburg: Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte

In Hotspot-Regionen bleiben nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Kraft. Von 22 Uhr bis 6 Uhr ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur in bestimmten Fällen zulässig. In Hotspots gilt die nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte auch in der Silvesternacht.

Als Hotspot-Regionen gelten Landkreise und kreisfreien Städte, in der die Inzidenz für drei Tage am Stück den Schwellenwert von 750 überschreitet. Außerdem muss landesweit der Anteil der Covid-Patienten auf Intensivstationen in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten den Schwellenwert von mindestens zehn Prozent erreicht haben. Das ist aktuell gegeben.

Obergrenze für Demos im Freien in Brandenburg

Für Demos im Freien gilt eine Obergrenze von 1000 Teilnehmern plus Maskenpflicht und Mindestabstand. Die Proteste von Kritikern der Corona-Maßnahmen und Impfgegnern in Brandenburg hatten zuletzt weiter Zulauf.