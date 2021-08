Das Lausitzer Seenland gehört bundesweit zu den Tourismus-Gebieten, die im Bundesvergleich am besten durch die Pandemie gekommen sind. Das sagte Mathias Knospe, stellvertretender Geschäftsführer der Tourismus Marketinggesellschaft Brandenburg (TMB) am Mittwoch während der Tourismuspressefahrt des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Die Tourismusregion Lausitzer Seenland hatte 2020 nur einen Einbruch von minus 7,2 Prozent an Übernachtungen i...