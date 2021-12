An der Universität Potsdam sollen ab dem 3. Januar 2022 nur noch geimpfte oder genesene Personen Zugang zu den Lehrveranstaltungen haben, die an der Hochschule stattfinden. Dies teilte die Hochschulleitung am Montag (6. Dezember) allen Mitarbeitenden und Studierenden in einem Schreiben per Mail mit...