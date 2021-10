Polens Gesundheitsminister Adam Niedzielski spricht vor einer „eigentümlichen Explosion“ der Corona-Pandemie in seinem Land. Der Grund: Am Mittwoch und Donnerstag wurden landesweit jeweils mehr als 5.500 Neuinfektionen registriert. Und an beiden Tagen zusammen wurden 121 Todesfälle im Zusammen...