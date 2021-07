In Polen haben die Geschäfte sieben Tage in der Woche geöffnet! Dieser Slogan, mit dem das Nachbarland noch vor Jahren Touristen lockte, gilt schon lange nicht mehr. Die konservative PiS-Partei, deren Wählerklientel vor allem aus Gläubigen vom Lande besteht, die am Sonntag den Gottesdienst besuchen, statt Shoppen zu gehen, hat diese Regelung in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt.