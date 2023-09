Nach Monaten intensiver Vorbereitung geht es jetzt los. Am Samstag, 2. September, ist in Finsterwalde der Brandenburgtag eröffnet worden. Erwartet werden Zehntausende Besucher, auch wenn die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln etwas beschwerlich werden kann. Finsterwaldes Bürgermeister Jörg Gampe erklärte, dass er beiden Festtagen schon entgegengefiebert habe und sich nun freue, dass die Stadt Gastgeber sein dürfe.

„Der Brandenburg-Tag bietet die einzigartige Chance, unsere liebens- und lebenswerte Sängerstadt zehntausenden Besucherinnen und Besuchern zu präsentieren“, sagt Gampe. Sie könnten sich vor allem auf ein vielfältiges Kulturprogramm mit mehr als 1500 Akteuren auf elf Bühnen, interessante Themenmeilen und zahlreiche regionale Köstlichkeiten freuen.

Wir versorgen Sie mit den wichtigsten Infos vom Brandenburg-Tag in Finsterwalde in unserem Newsblog.

Brandenburg-Tag 2023 in Finsterwalde

Samstag, 2. September 2023

+++ 12.55 Uhr: Besucher werden bestens versorgt +++

Die Straßen in Finsterwalde sind jetzt ordentlich gefüllt. Doch lange anstehen müssen die Besucher an den Verkaufsständen nicht. Versorgt werden sie aber nicht nur mit kulinarischen Köstlichkeiten. Es gibt auch was auf, oder besser gesagt für die Ohren. So verteilt ein lokaler Hörakustiker Ohrstöpsel. Eine junge Frau greift gerne zu. Sie bekommt noch einen Anwendungstipp: „Falls die Musik zu laut ist – oder ihr Mann.“

+++ 11 Uhr: Der Brandenburgtag ist eröffnet +++

Mit einem kleinen, ungewollten Wasserfall vom Dach der Hauptbühne und einem professionell vollzogenen Fassbieranstich durch Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) wird der Brandenburgtag eröffnet. Im Beisein von Sängerfest-Bürgermeister Jörg Gampe (parteilos) und Jens Graf, Vorsitzender des Kuratoriums des Brandenburgtages, hat es zuvor eine stimmungsvolle Einstimmung durch Finsterwalder Sängerinnen und Sänger auf der Hauptbühne gegeben. Alle drei würdigen das große Engagement aller Beteiligten bei der Vorbereitung. Mit nur zwei Hammerschlägen hat Dietmar Woidke das speziell im Finsterwalder Brauhaus gebraute Fass angeschlagen und dann gemeinsam mit den Gästen auf dem Marktplatz – gut die Hälfte des Platzes war schon von Besuchern gefüllt – angestoßen.

+++ 10.00 Uhr: Eröffnung steht kurz bevor +++

In einer knappen halben Stunde soll der Brandenburg-Tag auf dem Finsterwalder Markt offiziell eröffnet werden. Angekündigt haben sich dafür Ministerpräsident Dietmar Woidke, der Bürgermeister der Stadt Finsterwalde Jörg Gampe und der Kuratoriumsvorsitzende des Brandenburg-Tags Jens Graf. Um 11.15 Uhr ist dann der Fassbieranstich geplant.

Das Sinfonische Blasorchester der Kreismusik- und Kunstschule Gebrüder Graun spielt sich schon einmal warm.

© Foto: Sven Hering

+++ 9.50 Uhr: Brandenburg-Tag als Werbeplattform +++

Viele Städte sind mit eigenen Ständen auf dem Brandenburg-Tag präsent. So wie Lübben. Dort wird die Chance genutzt, für das bevorstehende Spreewaldfest zu werben. Und für viele Besucher ist der Stand ein beliebtes Fotomotiv.

Der Spreewald ist natürlich vertreten. Silvana Lehmann (l.) und Peggy Nitsche nutzen den Brandenburg-Tag, um für das anstehende Spreewaldfest zu werben.

© Foto: Sven Hering

+++ 8.45 Uhr: Die Stadt füllt sich +++

Nur noch gut eine Stunde bis zur Eröffnung des Brandenburg-Tages in Finsterwalde. Die Stadt füllt sich, die Händler richten ihre Stände her. Geschäfte haben sich nette Dekorationen einfallen lassen, um so die Gäste zu begrüßen.

Finsterwalder Geschäfte haben sich etwas einfallen lassen und freuen sich auf ihre Gäste.

© Foto: Jürgen Weser

Freitag, 1. September 2023

+++ 21.30 Uhr: Schon Partystimmung in der Stadt +++

Als Einstimmung auf das Brandenburg-Tag-Wochenende ist am Freitagabend in der Lange Straße gefeiert worden. Der Zuspruch war groß, die Stimmung ausgelassen. Eingeladen hatte der Verein „LebensArt“. Die Lange Straße ist die älteste Geschäftsstraße der Sängerstadt.

Gefeiert wurde schon am Freitagabend bei der Party in der Lange Straße.

© Foto: Jürgen Weser

+++ 18.35 Uhr: Reiterstaffel und Wasserrettung +++

Wer seinen Besuch des Brandenburg-Tages jetzt schon ein wenig planen möchte, für den gibt es hier noch einen Tipp: Auf der Blaulichtmeile zeigt der DLRG-Landesverband einen Wasserrettungszug, Besucher bekommen die Möglichkeit zum Üben mit Rettungsgeräten. Einsatzfahrzeuge und Einsatztechnik werden unter anderem von der Hochschule der Polizei, von der Heeresinstandsetzungslogistik GmbH, von der Feuerwehr, vom Technischen Hilfswerk und vom Zoll ausgestellt. Die Bundespolizeidirektion öffnet ihren Informationspavillon für Berufsinteressenten und präsentiert ihre Reiterstaffel. Die Notfallseelsorge informiert an ihrem Stand über ehrenamtliche Aktivtäten. An allen Ausstellungspunkten der Blaulichtmeile wird zudem um Nachwuchs geworben.

+++ 17.20 Uhr: Das kosten Bier, Wasser und Limo +++

Zu einem großen Volksfest gehören natürlich Speisen und Getränke. Zahlreiche Anbieter bauen derzeit ihre Stände auf. Wir haben bei der Mobilen Brauerei „Richies Original“ aus Mölln in Schleswig-Holstein vorbeigeschaut, die vor dem Eingang zum Schloss und Schlosspark stehen. Ein kleines Bier gibt es dort ab morgen für vier Euro, ein kleines Wasser kostet zwei Euro. Limo und Cola starten bei drei Euro.

Zahlreiche Stände werden die Besucher mit Speisen und Getränken versorgen.

© Foto: Jürgen Weser

+++ 16 Uhr: Empfehlung vom Bürgermeister +++

Vier Festbereiche gibt es beim Brandenburg-Tag, alle haben verschiedene Schwerpunkte. Doch was empfiehlt Finsterwaldes Bürgermeister Jörg Gampe den Besuchern? „Ich würde tagsüber empfehlen, möglichst viel vom Festgelände zu sehen und besonders in den Themenmeilen wie beispielsweise der Ehrenamtsmeile vorbeizuschauen. Abends lohnen sich dann vor allem die Konzerte, wobei für jeden Geschmack etwas dabei sein wird“, sagt er.

Die große Festbühne auf dem Markt steht. Hier werden am Samstag Frida Gold und Silly auftreten.

© Foto: Jürgen Weser

+++ 15 Uhr: Gäste aus der Partnerstadt +++

Während in der Stadt Finsterwalde überall noch fleißig aufgebaut wird, standen sie praktisch als erste an der großen Festbühne zum Brandenburg-Tag 2023 auf dem Finsterwalder Marktplatz. Schon am Donnerstagabend nahmen die Gäste aus der Finsterwalder Partnerstadt Eppelborn den Hauptort des Geschehens in Augenschein. Am Samstag steigt dort die Eröffnung mit Ministerpräsident Dietmar Woidke, bevor der Brandenburg-Tag in allen Festbereichen Fahrt aufnimmt. Mit großer Vorfreude, so erklärten sie beim Fototermin, seien Bürgermeister Dr. Andreas Feld und die Ortsvorsteher aus Eppelborn angereist.

+++ 14:15 Uhr: Busshuttle zum Festgelände und zurück +++

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, hat die Stadt Finsterwalde einen Besucherparkplatz im Gewerbe- und Industriepark Massen, südlich der Bundesstraße B96, eingerichtet. Geöffnet hat dieser am Samstag von 9.30 bis 3 Uhr des Folgetages und am Sonntag von 9.30 bis 19 Uhr.

Es wird ein Busshuttle vom Parkplatz zum Festgelände und vom Festgelände zum Parkplatz eingerichtet. Die Shuttlebusse fahren am Samstag, dem 2. September in der Zeit von 10 bis 2.45 Uhr des Folgetages und am Sonntag, dem 3. September von 10 bis 19.45 Uhr. Sie verkehren in einem dichten Takt zwischen den temporären Haltestellen Ludwig-Erhard-Straße und Bahnhof Finsterwalde.

Die Parkgebühr inkl. Shuttlenutzung beträgt zehn Euro pro Tag und Fahrzeug. Sie muss bei dem Kassenpersonal an der Parkplatzeinfahrt entrichtet werden (nur Barzahlung möglich).

Für Besucher des Festgeländes gibt es noch einige wichtige Hinweise: So soll auf das Mitbringen von Tieren (Ausnahme: Blindenführhunde) verzichtet werden. Auch das Mitbringen von Fahrrädern und sperrigen Gegenständen wie Leitern, Hockern, Stühlen, Kisten, Reisekoffern, großen Taschen und Rucksäcken über DIN A1-Format (59,4 cm x 84,1 cm) ist laut Veranstalter untersagt.

+++ 13:00 Uhr: Sicherheits- und Ordnungsdienst im Einsatz +++

Der eingesetzte Sicherheits- und Ordnungsdienst ist laut Veranstalter in begründeten Verdachtsfällen berechtigt, Personen daraufhin zu kontrollieren, ob sie aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum oder wegen Mitführung verbotener Gegenstände ein Sicherheitsrisiko darstellen. Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen oder ihre Zustimmung zur Kontrolle verweigern, können der Veranstaltung verwiesen werden.