Auf den Wahlzetteln zur Bundestagswahl stehen in Brandenburg 19 Parteien zu Wahl. Der Landeswahlausschuss entschied auf seiner Sitzung am Freitag in Potsdam, alle Bewerber zuzulassen. Sie hatten die entsprechenden Unterlagen fristgerecht bis zum 19. Juli 18.00 Uhr eingereicht. Falls Fehler vorhanden waren, wurden sie in der geforderten Frist korrigiert.

Drei Kandidaten wurden von den Listen gestrichen

Lediglich bei der Tierschutzpartei und „Die P...