in stehen 19 Parteien zur Wahl. Welche Kandidaten und Kandidatinnen stehen auf den Landeslisten ?

? Hier der Überblick darüber, wen man in Brandenburg wählen kann.

Bundestagswahl Brandenburg: Diese Parteien stehen zur Wahl

Der Landeswahlleiter in Brandenburg hat am 3. August bekanntgegeben, welche Parteien für die Bundestagswahl am 26. September zugelassen werden. Auf dem Wahlzettel in Brandenburg stehen diese 19 Parteien:

Christlich Demokratische Union ( CDU )

) Alternative für Deutschland ( AfD )

) Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD )

) Die Linke

Freie Demokratische Partei ( FDP )

) Bündnis 90/ Die Grünen

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

Partei für Arbeit Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative ( Die Partei )

) Freie Wähler

Nationaldemokratische Partei Deutschlands ( NPD )

) Deutsche Kommunistische Partei ( DKP )

) Ökologisch-Demokratische Partei ( ÖDP )

) Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ( MLPD )

) Basisdemokratische Partei Deutschland ( die Basis )

) Partei der Humanisten

Piratenpartei Deutschland

Deutschland Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei

- Die Gerechtigkeitspartei Unabhängige für bürgernahe Demokratie

für bürgernahe Demokratie Volt Deutschland

Wahlzettel in Brandenburg: Das sind die Kandidaten auf der Landesliste

Bei der Bundestagswahl hat jeder Wählende zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird das Direktmandat für den Wahlkreis gewählt; mit der Zweitstimme die jeweilige Partei. Mit der Zweitstimme werden automatisch die Kandidaten auf der Landesliste der Partei gewählt – im Gegensatz zur Erststimme können sich Wählende also nicht für eine bestimmte Person entscheiden.

Dennoch kann es nützlich sein, zu wissen wer auf den Landeslisten der Parteien steht. Hier der Überblick:

Landesliste der CDU:

Landesliste der AfD:

Alexander Gauland

René Springer aus Eberswalde

Steffen Kotré

Norbert Kleinwächter

Hannes Gnauck

Leyla Bilge

Dominik Kaufner aus Ostprignitz-Ruppin

Daniela Oeynhausen aus Oberhavel

Benjamin Filter

Landesliste der SPD:

Landesliste der Linken:

Landesliste der FDP:

Landesliste der Grünen:

Landesliste der Freien Wähler:

Bundestagswahl Brandenburg: Wer kandidiert in meinem Wahlkreis?

Die Landeslisten der weiteren Kleinparteien in Brandenburg können hier eingesehen werden.

Eine Übersicht darüber, wer in den jeweiligen Brandenburger Wahlkreisen um ein Direktmandat kämpft, haben wir hier zusammengestellt.