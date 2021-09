Neben den sechs Parteien, die es in den Bundestag geschafft haben, haben es in Brandenburg 13 weitere versucht – und sind sehr deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Also alles umsonst? So einfach ist es nicht. Für eine Kleinpartei gab es sogar Anerkennung vom Wahlsieger. „Das Ergebn...