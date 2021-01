Die Brandenburger CDU will mit dem Bundestagsabgeordneten Jens Koeppen als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der 58-jährige Abgeordnete aus der Uckermark stehe auf Platz 1 des Vorschlags zur Landesliste, den der Landesvorstand am Freitagabend einstimmig beschlossen habe, teilte CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann mit. Die Landesliste der brandenburgischen CDU im September soll am 23. Januar auf einer Landesvertreterversammlung in Potsdam beschlossen werden.